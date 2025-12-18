Производитель рекомендует пользователям тщательнее проверять цену ОЗУ перед покупкой.

Кризис на рынке памяти, который привёл к заметному росту стоимости ряда комплектующих, озадачил не только рядовых покупателей, но и производителей, которые в последнее время принялись объяснять своим клиентам, что им делать дальше — не осталась в стороне и компания G.Skill, назвавшая основную причину возникшей ситуации, пишет издание Wccftech.

Источник фото: G.Skill

Как объясняет G.Skill на своём сайте, заметное увеличение стоимости оперативной памяти произошло в связи с дефицитом поставок и глобальными ограничениями, связанными с огромным спросом на чипы со стороны ИИ-сектора. Производитель модулей ОЗУ отмечает, что ситуация носит глобальный характер, отражая нестабильность на мировом рынке памяти.

По словам G.Skill, в настоящее время потенциальным покупателям следует подробнее изучить цены на модули оперативной памяти, прежде чем их приобретать. Действительно, цены на ОЗУ за последние несколько недель резко взлетели вверх, поэтому всего за сутки стоимость модулей оперативной памяти может существенно повыситься.

Ранее представитель компании Kingston порекомендовал пользователям поспешить с приобретением оперативной памяти и SSD, так как рост цен в ближайшее время, по его мнению, продолжится.