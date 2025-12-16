По его словам, нестабильная ситуация в ближайшем будущем сохранится.

За последние несколько недель стоимость ряда комплектующих, в том числе SSD и оперативной памяти, заметно возросла, что вызвано повышенным спросом на DRAM со стороны ИИ-сектора и выжидательной позицией ряда производителей памяти. В связи с этим многие пользователи задумались о том, стоит ли приобретать комплектующие в условиях роста цен, или же следует немного переждать. Кэмерон Крэндалл, занимающий пост бизнес-менеджера по продажам SSD-накопителей в центрах обработки данных компании Kingston, дал свои рекомендации по этому поводу.

Источник фото: Kingston

Как пишет издание Tom's Hardware, в рамках подкаста The Full Nerd Network Крэндалл отметил, что за последние два месяца стоимость NAND-памяти увеличилась на 70 %, а по сравнению с первым кварталом текущего года рост составил 246 %, и эта тенденция сохранится. Именно поэтому представитель Kingston рекомендует не откладывать покупку оперативной памяти или SSD на будущее, а приобретать сейчас, ведь уже через месяц это обойдётся ещё дороже.

По словам Крэндалла, в ближайшее время кризис на рынке памяти сохранится, хотя есть вероятность, что он не растянется на годы. При этом он сообщил, что Kingston не собирается уходить из потребительского сектора в угоду корпоративному, как это сделала компания Micron, и с радостью восполнит потерю устройств под брендом Crucial.