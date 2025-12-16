Это позволит более детально изучить космический объект.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, обнаруженная летом текущего года, приковала к себе взгляды как астрономов, так и людей, интересующихся наукой, а предстоящее максимальное сближение космического объекта с Землёй, судя по всему, станет пиком популярности. Не остаются в стороне и разнообразные организации, в том числе Международная сеть предупреждения об астероидах ООН (IAWN), представитель которой дал интервью журналистам издания Live Science.

Источник фото: NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Shanghai Astronomical Observatory)

Обработка фото: J. DePasquale (STScI)

По словам Джеймса Бауэра, занимающего в IAWN пост главного исследователя узла малых тел, 3I/ATLAS представляет особый интерес для организации, так как является первым межзвёздным объектом, наблюдаемым IAWN. Он отмечает, что исследование данного объекта поможет улучшить методы наблюдений и измерений, в том числе новую астрометрическую методику для отслеживания траектории.

При этом в процессе наблюдения за 3I/ATLAS специалисты сталкиваются с рядом проблем, включая изменение яркости и изменчивость облака газа и пыли, окружающее ядро и хвост кометы, что может затруднить определение местоположения объекта в связи с завышением его видимого размера.

На старте кампании IAWN, посвящённой исследованию 3I/ATLAS и начавшейся в октябре текущего года, интерес был весьма высок, в результате чего общее количество учёных и астрономов, примкнувших к ней, достигло рекордного показателя в 171 человек. Несколько дней назад в рамках телеконференции обсуждались вопросы относительно инструментов, которые помогут при исследовании кометы и дальнейшем составлении отчётов и материалов.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS пройдёт на максимально близком с Землёй расстоянии, составляющем 270 млн километров, уже 19 декабря, что позволит астрономам более подробно изучить её особенности.