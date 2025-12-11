Впрочем, можно обойтись и без микротранзакций

Очередное масштабное обновление GTA Online, получившее название «Убежище в холмах», добавляет возможность приобретения игроками роскошных особняков, но их стоимость достаточно высока, пишет издание Games Radar.

Источник фото: Games Radar/Rockstar Games

Сообщается, что наиболее дешёвый особняк, поместье Тонгва (Tongva Estate) без учёта скидки оценено в 11,5 млн внутриигровой валюты, тогда как за самую дорогую виллу «Богач» (Richman Villa) придётся отдать 18,7 млн денежных знаков игры. Учитывая, что за Shark Card на 10 млн внутриигровых денег в GTA Online необходимо заплатить 100 долларов/75 фунтов стерлингов, самый доступный особняк обойдётся в более чем 100 долларов в реальном мире, тогда как наиболее дорогая вилла будет стоить почти 200 долларов США.

Конечно, бывалые игроки возразят, что валюту в GTA Online можно накопить за несколько недель или месяцев без использования микротранзакций, но в том случае, если геймер начинает с нуля, то ему придётся раскошелиться, если он хочет получить элитный особняк в кратчайшие сроки.