Компания рассчитывает, что приставка будет весьма популярна среди геймеров

Компания Valve презентовала свою новейшую компактную игровую консоль Steam Machine несколько часов назад, возлагая на неё большие надежды, о чём пишет издание NotebookCheck со ссылкой на материал Eurogamer.

Источник фото: NotebookCheck/Valve

В своём интервью представитель Valve сообщил, что Steam Machine, как предполагается, станет более массовым продуктом по сравнению со Steam Deck — компания ожидает, что консоль соберёт большую клиентскую базу. Данная фраза была сказана в контексте разговора об античит-системах, встроенных в Battlefield 6 и Valorant, которые работают на уровне ядра и в настоящий момент совместимы лишь с ОС Windows, но не с Linux-дистрибутивами, в том числе SteamOS. Представитель Valve предполагает, что более высокая популярность Steam Machine простимулирует разработчиков подобных античит-систем обратить внимание и на Linux.

Кроме того, высокая производительность Steam Machine, как ожидается, позволит обеспечить высокие показатели fps в играх, в том числе в многопользовательских. Valve отмечает, что игровая консоль будет полностью поддерживать трассировку лучей и технологию FSR 4. Ранее стало известно, что компактная игровая приставка Steam Machine обладает 6 процессорными ядрами на базе Zen 4 с тактовой частотой до 4.8 ГГц, графическим процессором с 28 вычислительными блоками на основе RDNA 3 с частотой до 2.45 ГГц и TDP 110 Вт, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. По словам Valve, игровая приставка способна обеспечить показатель 60 fps в разрешении 4K благодаря использованию FSR.