Возможности новинки сравнили с Lenovo Legion Y700 (2025) и RedMagic Gaming Tablet 3 Pro.

До официального запуска игрового планшета Redmi K Pad осталось ещё несколько дней, но устройство уже успело побывать в нескольких тестах — в частности, его возможности были изучены и опубликованы Novice Evaluation на платформе Weibo, где новинку сравнили с двумя её конкурентами, Lenovo Legion Y700 (2025) и RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Все три модели обладают экранами примерно равной диагонали, в частности Redmi K Pad оснащён 8.8-дюймовой LCD-панелью, RedMagic Gaming Tablet 3 Pro снабжён 9-дюймовым OLED-экраном, а Lenovo Legion Y700 (2025) имеет 8.8-дюймовый LCD-дисплей, тогда как чипсеты различаются — новинка от Redmi основана на SoC MediaTek Dimensity 9400+, в то время как два других планшета имеют чипы Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

В игровых тестах устройства показали практически идентичную производительность — в Honor of Kings планшет Redmi K Pad обеспечил показатель 120 fps, тогда как его соперники достигли 119.9 fps, а в Genshin Impact результат моделей составил 119.9 fps.

При этом Redmi K Pad продемонстрировал лучшую энергоэффективность, оставаясь достаточно холодным — в Honor of Kings и Genshin Impact новинка потребляла 5.7 и 6.9 Вт при температуре 42.8 и 43.0 °C, тогда как для Legion Y700 (2025) соответствующие показатели составили 9.8 и 8.5 Вт при 45 и 42.9 °C, а для RedMagic Gaming Tablet 3 Pro достигали 6.2 и 7.5 Вт при 45.3 и 45.2 °C соответственно.

Ожидается, что игровой планшет Redmi K Pad будет официально презентован к концу текущего месяца.