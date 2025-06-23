Новинка имеет изогнутую панель.

Компания Lenovo выпускает свой новый 34-дюймовый изогнутый сверхширокоформатный монитор профессионального уровня ThinkVision T34WD-40, обладающий широкими возможностями, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор Lenovo ThinkVision T34WD-40 оснащается изогнутой VA-панелью с радиусом кривизны 1500R, подсветкой WLED, разрешением WQHD (3440x1440 точек), соотношением сторон 21:9, широкими углами обзора, достигающими 178 градусов, плотностью пикселей 110 PPI, адаптивной частотой обновления 48-120 Гц и временем отклика 4 мс.

Новинка обладает пиковой яркостью 300 нит, коэффициентом статической контрастности 3000:1, поддерживает 8-битную цветовую палитру и HDR10. Заявленный охват цветовых пространств sRGB и BT.709 составляет 99 %. Для снижения нагрузки на глаза монитор снабжён встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания, соответствуя требованиям TÜV Rheinland Eye Comfort и Eyesafe 2.0.

Модель оснащена встроенным программным обеспечением Lenovo Display Manager и ThinkColour для управления и обновления прошивки.

Набор портов включает в себя HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C с возможностью зарядки устройств мощностью до 96 Вт, три USB Type-A, а также дополнительный USB Type-C. Новинка имеет эргономичную подставку, позволяющую регулировать наклон, высоту и поворот, и крепление VESA 100x100 мм для удобства монтажа на различные поверхности.

Стоимость монитор Lenovo ThinkVision T34WD-40 в китайской рознице составляет 2799 юаней (390 долларов США).