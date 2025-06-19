Дебют новинки ожидается 2 июля

Компания Honor готовит своих клиентов к предстоящему запуску планшета MagicPad 3, раскрывая его дизайн и ключевые характеристики, пишет издание GSMArena.

Производитель сообщает, что планшет Honor MagicPad 3 будет оснащён 13,3-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3,2K и частотой обновления 165 Гц, аккумуляторной батареей ёмкостью 12 450 мА·ч и корпусом с усиленной конструкцией, стойкой к изгибам. Несмотря на ёмкий аккумулятор, толщина новинки составит 5,79 мм при весе 595 г.

Устройство будет снабжено чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем ёмкостью до 1 ТБ. Новинка будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт. На выбор покупателю предложат версии в сером, белом и золотистом цветовых оформлениях.

На опубликованных изображениях планшет представлен в элегантном корпусе со скруглёнными углами, на задней панели которого в квадратном модуле камеры располагаются два объектива и светодиодная вспышка.

На одной из фотографий новинка демонстрируется совместно с клавиатурой, которая, судя по всему, будет доступна в качестве дополнительного аксессуара.

Источник фото: GSMArena

Запуск планшета Honor MagicPad 3 состоится 2 июля текущего года совместно со складным смартфоном Magic V5.