Новая версия NFC имеет ряд улучшений.

Ассоциация NFC Forum утвердила новую версию стандарта NFC (Near Field Communication), получившую ряд улучшений, пишет издание GSMArena.

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Стандарт NFC версии 15 обладает расширенным с 0.5 до 2 см диапазоном связи, позволяя повысить стабильность бесконтактных соединений и не требуя более точного выравнивания мобильных устройств, что должно сократить число неудачных срабатываний, в том числе при совершении платежей, и упростить процесс взаимодействия.

Также он предлагает более простую настройку беспроводной зарядки и обеспечивает поддержку цифрового паспорта продукта (Digital Product Passport, DPP), что позволяет хранить данные о происхождении и жизненном цикле продуктов, используя NFC Data Exchange Format (NDEF).

В NFC Forum отмечают, что увеличенный диапазон действия новой версии NFC не влияет на безопасность, надёжно защищая бесконтактные платежи.

В настоящее время опубликованы спецификации стандарта NFC 15, тогда как сертификация и внедрение стартуют осенью текущего года.