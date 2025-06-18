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Realme 15 Lite получит до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти
Новинка может дебютировать в третьем квартале.

Компания Realme работает над своей новой линейкой смартфонов Realme 15, в состав которой войдёт целый ряд моделей, в том числе Realme 15 Lite, информацией о некоторых характеристиках которого делится издание Xpertpick.

Серия Realme 14 Pro. Источник фото: Xpertpick

Сообщается, что смартфон Realme 15 Lite будет выпускаться в трёх конфигурациях оперативной/постоянной памяти — 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ. Покупатель сможет выбрать из зелёного (Speed Green), фиолетового (Dark Purple) и золотистого (Victory Gold) цветовых оформлений.

Интересно, что предшествующая серия, Realme 14, включала в себя несколько моделей, но смартфона Realme 14 Lite в их списке не было, хотя присутствовал Realme 14 Pro Lite.

Предполагается, что запуск линейки Realme 15 состоится в третьем квартале текущего года.

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#realme 15 lite
Источник: xpertpick.com
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