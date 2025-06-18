Xiaomi делится информацией о внешнем виде HyperOS 3

Компания Xiaomi работает над своей новейшей оболочкой HyperOS 3, совсем недавно поделившись первыми скриншотами, демонстрирующими ряд изменений, которые она принесёт, пишет издание XiaomiTime.

Как видно на опубликованных изображениях, обновление HyperOS 3 будет обладать переработанным дизайном — в частности, Главный экран лишился строки поиска, что позволило ему обрести более упорядоченный вид, а некоторые иконки поменяли свой дизайн.

Изменения коснулись и внешнего вида индикатора заряда аккумуляторной батареи, расположенного в верхнем углу, который получил более информативное представление.

Источник фото: XiaomiTime

В целом отмечается, что новый интерфейс HyperOS 3 явно соответствует языку дизайна iOS от Apple, следуя современным тенденциям и предлагая пользователям актуальный и удобный вид.

Ожидается, что Xiaomi выпустит HyperOS 3 в октябре текущего года для целого ряда мобильных устройств — заявлено о поддержке 33 моделей Xiaomi, 44 устройств Redmi и 19 моделей Poco.