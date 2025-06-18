Новинка будет поддерживать 67-Вт зарядку

В ближайшее время ассортимент бренда Redmi пополнится компактным планшетом Redmi K Pad, подробностями о характеристиках которого делится информатор Bald Panda, пишет издание GSMArena.

Информатор подтверждает, что планшет Redmi K Pad обзаведётся 8,8-дюймовым дисплеем IPS LCD с разрешением 3K (2880x1800 точек), частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10 и SoC MediaTek Dimensity 9400+. Толщина устройства составит всего 6,4 мм при весе 326 г.

Также утверждается, что новинка получит аккумуляторную батарею ёмкостью 7500 мА·ч, поддерживающую быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Источник фото: GSMArena

Чуть ранее производитель сообщил, что компактная модель дебютирует в ценовом сегменте 4000 юаней (560 долларов США). Новинка будет предлагаться в чёрном, фиолетовом и зелёном цветовых оформлениях. Планшет Redmi K Pad должен быть официально представлен в Китае к концу июня совместно со смартфоном Redmi K80 Ultra.