Новинка должна дебютировать в конце июня

Чуть ранее бренд Redmi раскрыл подготовку к запуску двух новых моделей с чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, одна из которых, смартфон Redmi K80 Ultra, подтвердила свои характеристики в недавнем тесте в бенчмарке Geekbench, а сейчас настал черёд другой, компактного планшета Redmi K Pad, пишет издание Gizmochina.

В базе данных Geekbench планшет Redmi K Pad появился с 16 ГБ оперативной памяти и чипсетом, оснащённым одним ядром, работающим на тактовой частоте 3,73 ГГц, тремя ядрами с частотой 3,3 ГГц, четырьмя ядрами, достигающими частоты 2,4 ГГц, и графическим процессором ARM Immortalis-G925 MC12, что соответствует характеристикам SoC MediaTek Dimensity 9400+. Устройство работало под управлением ОС Android 15.

В одноядерном тесте представленный экземпляр набрал 2750 баллов, а в многоядерном получил 8608 очков.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что новинка обзаведётся качественной 8,8-дюймовой LCD-панелью с разрешением 3K, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт и дебютирует в ценовом сегменте 4000 юаней (560 долларов США).

Запуск компактного планшета Redmi K Pad состоится в конце июня текущего года совместно со смартфоном Redmi K80 Ultra.