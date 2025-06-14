Презентация новинок ожидается к концу июня

Бренд Redmi готовится представить сразу два новых производительных устройства, смартфон K80 Ultra и компактный планшет K Pad, постепенно раскрывая их возможности, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Производитель подтверждает, что обе новинки будут оснащаться флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400+. По словам представителя бренда, смартфон Redmi K80 Ultra способен обеспечить высокое качество звука и дисплея, а также предложит оригинальный дизайн и ряд других преимуществ в ценовом сегменте 3000 юаней (420 долларов США).

Redmi K80 Ultra. Источник фото: Gizmochina

Ранее сообщалось, что K80 Ultra будет снабжён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран и работающим даже с касаниями жирными пальцами. Также новинка может получить аккумуляторную батарею ёмкостью 7400 мА·ч с поддержкой быстрой 120-Вт зарядки.

Издание GSMArena дополняет информацию о новых моделях, основываясь на сообщениях представителя бренда — как сообщается, планшет Redmi K Pad обзаведётся LCD-дисплеем с высоким разрешением, который по качеству сравнится с OLED-панелями, получит более эффективную компоновку для повышения быстродействия, предложит ряд новых технологий и дебютирует в ценовом сегменте 4000 юаней (560 долларов США).

Также новинке приписывается наличие быстрой зарядки мощностью 67 Вт и 8.8-дюймового экрана с разрешением 3K+ и частотой обновления 165 Гц.

Ожидается, что смартфон Redmi K80 Ultra и планшет Redmi K Pad будут представлены в Китае к концу июня текущего года.