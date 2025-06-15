Запуск новинки ожидается в текущем месяце

Индийская платформа Flipkart готовится к запуску нового смартфона Poco F7, раскрывая некоторые характеристики предстоящей новинки, пишет издание GSMArena. На промо-странице, посвящённой новой модели, указывается, что Poco F7 будет оснащён кремний-углеродной аккумуляторной батареей ёмкостью 7550 мА·ч.

Источник фото: GSMArena

Смартфон получит поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и обратной проводной зарядки на 22,5 Вт, что позволит восполнять заряд других устройств.

Отмечается, что в настоящее время лидерами по ёмкости аккумулятора среди смартфонов на индийском рынке являются Vivo T4 и iQOO Z10 с батареями на 7300 мА·ч, а Poco F7 может отнять у них пальму первенства по данному параметру.

Ранее новинка была протестирована в бенчмарке Geekbench, раскрыв наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти, хотя ожидаются и другие конфигурации ОЗУ.

Предполагается, что Poco F7 станет ребрендингом Redmi Turbo 4 Pro, поэтому модели приписывается наличие 6,83-дюймовой AMOLED-панели с разрешением 1280p и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основной камеры, 8-Мп сверхширокоугольного объектива, 20-Мп селфи-камеры и пылевлагозащищённого корпуса с рейтингом IP68.

Запуск смартфона Poco F7, предположительно, состоится в июне текущего года.