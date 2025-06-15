Новинка будет предлагаться в версиях с Wi-Fi и поддержкой сотовой связи

Компания OnePlus готовится расширить свой ассортимент планшетов, представив бюджетную модель OnePlus Pad Lite, информацией о характеристиках которой делится издание GSMArena.

Сообщается, что планшет OnePlus Pad Lite будет снабжён 11-дюймовой LCD-панелью с разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Гц и чипсетом MediaTek Helio G100. В настоящее время известно о версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, но могут быть дополнительные конфигурации.

На задней и фронтальной панели новинки расположатся две 5-Мп камеры — по одной на каждой стороне. Питанием устройство обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 9340 мА·ч. Модель будет поставляться с предустановленной OxygenOS 15.0.1 на основе Android 15.

Источник фото: GSMArena/91mobiles

Новинка будет выпускаться в версиях только с Wi-Fi и с поддержкой сотовой связи. Размеры устройства составят 254,9x166,5x7,4 мм. Модель будет предлагаться в голубом (Aero Blue) цветовом оформлении. В качестве опции за дополнительную плату будет доступен чехол-книжка, который можно использовать в качеств подставки.