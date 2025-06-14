На первом этапе хотят заменить Microsoft 365

По мере приближения даты окончания официальной бесплатной поддержки Windows 10 компания Microsoft активно подталкивает своих клиентов к переходу на Windows 11, но не все благосклонно воспринимают данные действия, тем более, что новейшая ОС предъявляет определённые требования к ПК.

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Ранее в Интернет-сообществе была запущена инициатива End of 10, в рамках которой предлагается отказаться от Windows в пользу Linux, а совсем недавно к ней присоединились и разработчики офисного пакета LibreOffice, рассказавшие о преимуществах данного решения.

Правительственные структуры некоторых стран также задумались об отказе от продуктов Microsoft — как сообщает издание Neowin, вслед за Германией этот вопрос прорабатывается и в Дании. В частности, министр по цифровым вопросам Дании Кэролайн Стейдж заявила, что в датском Министерстве цифровизации уже некоторое время прорабатываются планы по замене продуктов Microsoft на альтернативные, а в будущем месяце они будут постепенно реализовываться.

На первом этапе планируется заменить офисный инструментарий Microsoft 365 на Libre Office. Отмечается, что в Министерстве цифровизации Дании по данному вопросу настроены решительно, поэтому в случае неудачи с одним альтернативным продуктом будут изучать другие решения.

Эта инициатива направлена на снижение зависимости от одного крупного поставщика ПО, позволяя уменьшить риски, связанные с политическими или экономическими решениями, что в условиях непостоянства партнёрских отношений между отдельными компаниями и целыми государствами выглядит вполне обоснованным шагом.