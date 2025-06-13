Называется сразу несколько преимуществ данного шага

Компания Microsoft готовит своих клиентов к предстоящему прекращению бесплатной поддержки Windows 10, подталкивая к переходу на Windows 11, что вызывает беспокойство у некоторых пользователей и организаций, чьи ПК не соответствуют минимальным требованиям, предъявляемым новейшей ОС.

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В связи с этим некоторые участники интернет-сообщества запустили инициативу End of 10, в рамках которой советуют пользователям альтернативные способы решения возникшей ситуации. Как сообщает издание TechSpot, совсем недавно к данной инициативе присоединились и разработчики офисного пакета LibreOffice, поддерживаемого в рамках фонда The Document Foundation.

В своём блоге представители The Document Foundation и LibreOffice советуют отказаться от Windows 10, но переходить не на Windows 11, как того хочет Microsoft, а отдать предпочтение дистрибутивам Linux.

К основным преимуществам данного решения причисляются заметно меньшие расходы на ПО и комплектующие, более широкие возможности и выпуск регулярных обновлений, открытость и прозрачность программного обеспечения.

Также отмечается, что Microsoft навязывает свои условия, интегрируя офисный пакет с облаком, что устраивает далеко не всех клиентов, тогда как использование LibreOffice в Linux позволит избавиться от зависимости, позволив иметь полный контроль над данными. Разработчики указывают на то, что LibreOffice может стать эффективной заменой для офисных продуктов Microsoft, предлагая целый ряд инструментов и поддерживая как собственные расширения, так и фирменные форматы конкурента, такие как DOCX, XLSX и PPTX.

Представители The Document Foundation уверены, что Linux и LibreOffice могут стать удобной альтернативой для Windows и Microsoft 365.