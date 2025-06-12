Новинка имеет 13-Мп основную камеру

Компания ZTE подготовила свой новый бюджетный смартфон Blade A56 с характеристиками начального уровня, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон ZTE Blade A56 оснащается 6.75-дюймовой панелью IPS LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, чипсетом Unisoc T7200, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Новинка снабжена 13-Мп основной камерой и двумя 0,08-Мп вспомогательными датчиками. Селфи-камера модели, расположенная в каплевидном вырезе экрана, получила 8-Мп сенсор. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Новинка имеет слот расширения для карты памяти microSD и поставляется с предустановленной ОС Android 15. На выбор покупателю предлагаются версии в чёрном (Celestial Black) и золотистом (Floating Gold) цветовых оформлениях.

Информации о стоимости и доступности смартфона ZTE Blade A56 в настоящее время не предоставляется.