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Смартфоны Google серии Pixel 10 будут поддерживать беспроводную зарядку Qi2.2 и магнитные аксессуары
Запуск новой серии ожидается 20 августа

Компания Google работает над своей новой линейкой смартфонов Pixel 10, которая должна получить целый ряд улучшений по сравнению с предыдущей серией — о некоторых новых возможностях рассказывает издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфоны серии Pixel 10 обзаведутся поддержкой беспроводной зарядки стандарта Qi2.2, а также магнитными аксессуарами под брендом Pixelsnap. На старте продаж таких аксессуаров может быть три — магнитное зарядное устройство, зарядное устройство с подставкой и отдельная подставка Ring Stand.

Отмечается, что Google работает над внедрением функции Hub Mode в свои смартфоны, что позволит использовать мобильное устройство в качестве умного дисплея во время зарядки с использованием зарядного устройства Pixelsnap.

Также в утечке говорится, что смартфоны серии Pixel 10 получат контроллер ConvenientPower CPS4041 для беспроводной зарядки, что указывает на пиковую мощность 60 Вт, хотя Google может ограничить данный показатель в зависимости от необходимости.

Ожидается, что линейка Pixel 10 будет официально представлена 20 августа текущего года.

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#google #pixel 10
Источник: gsmarena.com
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