Новинка поставляется как с металлической отделкой фронтальной панели, так и деревянной.

Компания Corsair выпускает свой новый компактный игровой ПК Corsair One i600 с быстрыми CPU и GPU, системой жидкостного охлаждения (СЖО) и опциональной отделкой из дерева, пишет издание NotebookCheck.

Игровой ПК Corsair One i600 оснащается процессором Intel Core Ultra 9 285K и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080 — оба этих компонента снабжены отдельными жидкостными охладителями, каждый из которых имеет 240-мм радиатор.

Кроме того, новинка получила материнскую плату с чипсетом Intel Z890, 64 ГБ оперативной памяти, два твердотельных накопителя по 2 ТБ каждый и блок питания SFX 80 Plus Gold мощностью 1 кВт. Набор портов включает в себя один USB Type-C, два USB Type-A и один 3.5-мм аудиоразъём.

Источник фото: NotebookCheck/Corsair

На выбор покупателю предлагаются версии с фронтальной панелью, изготовленной из дерева или металла. Размеры корпуса достигают 30x18.5x39.1 см. Стоимость игрового ПК Corsair One i600 составляет 5000 долларов США.