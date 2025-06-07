Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Vivo Y300c дебютировал с AMOLED-экраном 120 Гц, Dimensity 6300, 12 ГБ ОЗУ и батареей 6500 мАч
Ценник новинки начинается от $195.

Компания Vivo выпускает свой новый смартфон Vivo Y300c с поддержкой 5G и ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Vivo

Смартфон Vivo Y300c снабжён 6.77-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2392x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки на задней панели представлена 50-Мп сенсором и дополняется вспомогательным 2-Мп датчиком, тогда как селфи-камера на фронтальной стороне оснащается 8-Мп сенсором.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6500 мА·ч, поддерживающая быструю 44-Вт зарядку. Кроме того, новинка поддерживает обратную проводную зарядку.

Модель поставляется в чёрном, белом и зелёном цветовых оформлениях. Размеры устройства составляют 163.57x76.18x7.79 мм. Новинка оснащена двумя разъёмами для сим-карт.

Смартфон Vivo Y300c уже продаётся в Китае по цене, эквивалентной 195 долларам США. Информации о глобальном запуске новинки в настоящее время не предоставляется.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#vivo y300c
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Haval раскрыли отличия кроссоверов российской и китайской сборки
2
Сэм Альтман сделает программирование доступным для каждого
5
Colorful выпустит мини-ПК Smart 900 с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395
+
В Москве начали строить самый высокий жилой небоскреб России
4
Новый крупный самосвал от «КАМАЗа» испытали в режиме реальной эксплуатации
+
Windows 11 25H2 будет замедлять процессор, когда пользователя нет за компьютером
10
В Архангельской области готовятся к запуску морских беспилотников для доставки грузов
+
1 июля 2025 года Nothing представит свой новый флагман Phone 3 в новом дизайне
+
Курс Bitcoin не растёт, доходы майнеров снижаются, а сложность добычи достигла очередного рекорда
2
Google выпустила новую бета-версию Android 16 с новыми функциями и возможностями
+
В CD Projekt RED подтвердили выход нового крупного дополнения к Cyberpunk 2077
1
В Москве с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%
1
Узбекистан представил глубоко модернизированный танк Т-64 с новой броней и двигателем
3
Настольная видеокарта GeForce RTX 5050 может выйти в июле 2025 года
+
Главы правительств СНГ оформили соглашение о кооперации в тяжелом машиностроении
5
В России появился первый полностью отечественный монитор, но купить его пока нельзя
2
Google выпустила новую версию браузера Chrome 137 для Android с заметными улучшениями
+
Мексика подготовит ответные меры, если не достигнет соглашения с США по тарифам
1
Экраны консолей Nintendo Switch 2 могут быть случайно повреждены из-за ненадежной упаковки
+
Для Cyberpunk 2077 анонсировано крупное обновление версии 2.3
5

Популярные статьи

5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
57
Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
1
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
147
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
34
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
11
О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация
2
Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов
3
Анонс игры 007 First Light о Джеймсе Бонде — скрытая жемчужина State of Play 2025
9
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
9
Обзор детского телефона ELARI GamePhone
1

Сейчас обсуждают

Offtop2006
11:18
Откуда температура 80 градусов, уважаемый? Выше 60 не наблюдал никогда. Может, корпус у вас закрытый?
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
Ренбокот
11:12
ИИ нафантазировал
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Venera Shamseeva
10:54
🤬
В Москве с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%
Offtop2006
10:47
Какие-то "соевые страдания", извините.
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
Offtop2006
10:41
Это как засунуть в сельский сортир шашку фейерверка - незабываемое зрелище, и мало кто из зрителей уйдёт обделённым.
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Offtop2006
10:39
У меня что-то подобное было с только что извлечённым из коробки Lian Li. Ещё и с бабахом. Хорошо, что все остальные детальки остались целы. Вернул старый Corsair - с ним всё запустилось без проблем и ...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Offtop2006
10:32
Прошу пояснительную бригаду! Цитата: "От SSD избавился и купил m2 от HP НА 1ТБ (под систему и игры)." Так избавился от SSD или купил SSD? Немного подредактировать эту часть текста не помешает, спасибо...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Рома Сафин
10:28
Как трейдер подтверждаю, когда занимаешься валютой, начинаешь понимать, что учитывать курс валюты тоже очень важно при планировании покупок.
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
aleximus777
10:07
Как задолбали кукарекать об одном и том же... Нет никакой связи видеопамяти и игрового разрешения, кроме нескольких очевидных буферов, зато есть связь с конкретной реализацией, и в первую очередь с на...
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
coth
09:57
Новости год с лишним уже как. Сейчас уже на ноль вышли.
В Москве начали строить самый высокий жилой небоскреб России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем