Ценник новинки начинается от $195.

Компания Vivo выпускает свой новый смартфон Vivo Y300c с поддержкой 5G и ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Vivo

Смартфон Vivo Y300c снабжён 6.77-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2392x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки на задней панели представлена 50-Мп сенсором и дополняется вспомогательным 2-Мп датчиком, тогда как селфи-камера на фронтальной стороне оснащается 8-Мп сенсором.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6500 мА·ч, поддерживающая быструю 44-Вт зарядку. Кроме того, новинка поддерживает обратную проводную зарядку.

Модель поставляется в чёрном, белом и зелёном цветовых оформлениях. Размеры устройства составляют 163.57x76.18x7.79 мм. Новинка оснащена двумя разъёмами для сим-карт.

Смартфон Vivo Y300c уже продаётся в Китае по цене, эквивалентной 195 долларам США. Информации о глобальном запуске новинки в настоящее время не предоставляется.