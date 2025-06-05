В разложенном состоянии новинка заметно тоньше модели Apple.

Компания Vivo продолжает публиковать маркетинговые материалы, в которых сравнивает предстоящий складной смартфон Vivo X Fold5 с другими моделями — ранее производитель продемонстрировал, что новинка имеет меньший вес по сравнению с моделью предшествующего поколения, Vivo X Fold3, а сейчас сравнил толщину X Fold5 и iPhone 16 Pro Max, пишет издание GSMArena.

На изображениях, опубликованных производителем, видно, что Vivo X Fold5 в разложенном состоянии заметно тоньше iPhone 16 Pro Max, тогда как в сложенном виде лишь немногим толще модели Apple.

Компания не делится точными данными о габаритах Vivo X Fold5, но в более ранних утечках сообщалось, что толщина новинки будет достигать 4.3 мм в раскрытом состоянии и 9.33 мм в закрытом виде. Толщина iPhone 16 Pro Max, как известно, составляет 8.3 мм.

Источник фото: GSMArena

Согласно сообщениям информаторов, новинка обзаведётся 8.03-дюймовым складным экраном с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц, 6.53-дюймовой внешней панелью LTPO OLED с частотой 120 Гц. Сердцем новинки станет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оснащаемый до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, блоком из трёх на тыльной стороне, включая основную на 50 Мп, сверхширокоугольную и телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом. На лицевой панели расположится две 32-Мп селфи-камеры. За питание смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 30 Вт соответственно.

Ожидается, что официальная презентация складного смартфона Vivo X Fold5 будет проведена 10 июля текущего года.