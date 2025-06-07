В базе данных NCC были обнаружены два усовершенствованных устройства MagSafe.

Компания Apple работает над своей новой линейкой смартфонов iPhone 17, представители которой получат ряд улучшений, в том числе более мощную беспроводную зарядку, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал сайта 91mobiles.

Источник фото: Gizmochina/91mobiles

Сообщается, что в базе данных NCC были обнаружены два беспроводных зарядных устройства MagSafe — модификация с модельным номером A3503 имеет кабель длиной 2 метра, тогда как вариант с модельным номером A3502 оснащается 1-метровым кабелем. Основным преимуществом данных устройств является поддержка стандарта Qi 2.2 и максимальной мощности 45 Вт, что на 20 Вт больше по сравнению с возможностями беспроводной зарядки серии iPhone 16, ограниченной 25 Вт.

В случае повышения мощности беспроводной зарядки может быть увеличена и мощность проводного зарядного устройства, что позволит быстрее восполнять заряд батареи.

Очевидно, глядя на то, как производители Android-смартфонов начали комплектовать последние беспроводными зарядками мощностью 50 Вт и более, Apple, тоже решила вступить в гонку по данному направлению.