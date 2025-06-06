Запуск новинки ожидается в конце сентября текущего года.

Компания Xiaomi работает над своим новым смартфоном Xiaomi 16, сочетающим в себе компактный экран и ёмкую аккумуляторную батарею, пишет издание Gizmochina со ссылкой на сообщение информатора Digital Chat Station.

Источник фото: NotebookCheck/Majin Bu

Утверждается, что смартфон Xiaomi 16 оснастят аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч, что для компактного смартфона с экраном диагональю 6.3x дюйма является весомым показателем, превосходящим возможности целого ряда конкурентов. Кроме того, это заметно больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Xiaomi 15, оснащённой батареей на 5240 мА·ч.

Ранее сообщалось, что смартфон обзаведётся высокопроизводительным чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Также новинка, как утверждается, будет поставляться с предустановленной HyperOS 3 на базе Android 16 и получит 50-Мп тройную камеру на задней панели, включая основной модуль с датчиком размером 1/1.3 дюйма и, возможно, перископический телеобъектив.

Ожидается, что запуск смартфона Xiaomi 16 состоится в конце сентября текущего года.