Новинка получит ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Компания Huawei работает над своим смартфоном с тройным складыванием следующего поколения, который придёт на смену оригинальному Mate XT — об этом сообщает информатор Digital Chat Station, раскрывая дополнительные подробности, пишет издание Gizmochina.

Huawei Mate XT. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что складной смартфон Huawei с тройным складыванием получит новый чипсет Kirin, предположительно, Kirin 9020, что станет улучшением по сравнению с Kirin 9010 в составе Mate XT первого поколения. По словам информатора, конфигурация дисплея будет сохранена, тогда как возможности камеры новинки будут доработаны и улучшены.

Оригинальный Huawei Mate XT, дебютировавший осенью прошлого года, стал первым смартфоном, оснащённым экраном с тройным складыванием, что стало его отличительной чертой на фоне конкурентов, предлагающих стандартные дисплеи, складывающиеся вдвое. Как сообщает Digital Chat Station, запуск нового смартфона Huawei с тройным складыванием состоится во второй половине текущего года.