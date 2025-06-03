Новинка дебютирует 11 июня текущего года.

До официального запуска новой серии смартфонов Huawei Pura 80 осталось ещё несколько дней, но информатор Teme уже сейчас публикует данные о характеристиках камеры стандартной модели, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что смартфон Huawei Pura 80 оснастят системой из четырёх камер на задней панели, включая 50-Мп основной модуль с 1-дюймовым датчиком, 40-Мп сверхширокоугольный объектив, 50-Мп камеру с датчиком 1/1.3 дюйма и двойным фокусным расстоянием, судя по всему, представляющую собой телеобъектив с возможностью использования двух разных оптических зумов, и 2-Мп сенсор цветовой температуры для повышения точности цветопередачи фотографий.

Источник фото: Gizmochina

На изображении задней панели Huawei Pura 80, опубликованном информатором, видно, что модуль камеры треугольной формы будет иметь брендинг Huawei XMAGE и светодиодную вспышку.

Производитель подтвердил, что серия Huawei Pura 80 будет запущена 11 июня текущего года, отметив заметное улучшение новинок относительно возможностей фотосъёмки.