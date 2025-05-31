Презентация смартфона ожидается осенью текущего года.

Компания iQOO работает над своим новым топовым смартфоном iQOO 15, данными о некоторых характеристиках которого делится информатор Digital Chat Station, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон iQOO 15 обзаведётся 6.85-дюймовым экраном, произведённым Samsung, вероятно, представляющим собой панель LTPO AMOLED с разрешением 2K и технологией LIPO, что позволит заметно уменьшить рамки, обрамляющие дисплей.

Также новинке приписывается наличие перископического телеобъектива на задней панели, который придёт на смену телеобъективу с двукратным оптическим зумом, которым оснащался предшественник. Ранее сообщалось, что обеспечивать автономную работу устройства будет аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч.

Ожидается, что iQOO 15 будет официально представлен осенью текущего года после презентации флагманского чипсета следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.