Новинка может быть представлена в конце июня.

Компания Xiaomi работает над своим новым планшетом Xiaomi Pad 7S Pro, который придёт на смену модели предшествующего поколения, Pad 6S Pro, а информатор Digital Chat Station делится данными о некоторых характеристиках предстоящей новинки, пишет издание NotebookCheck.

Xiaomi Pad 6S Pro. Источник фото: Xiaomi

Сообщается, что планшет Xiaomi Pad 7S Pro, в отличие от недавно дебютировавшего Xiaomi Pad 7 Ultra, получит LCD-панель с диагональю 12.5 дюйма вместо OLED-экрана, что намекает на более низкую цену новинки по сравнению с моделью Ultra.

Также планшет был замечен в базе данных китайского сайта сертификации, что раскрыло поддержку зарядного устройства мощностью 120 Вт.

В настоящее время точных данных о чипсете, которым будет оснащена новинка, не предоставляется, но использование Snapdragon 8 Elite, как утверждают информаторы, маловероятно, тогда как основными кандидатами являются Xring O1 и SoC серии Dimensity 9400.

Планшет Xiaomi Pad 7S Pro может быть официально представлен в Китае совместно с Mix Flip 2 в конце июня текущего года, тогда как глобальный запуск, судя по всему, состоится позже.