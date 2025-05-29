Польский магазин раскрыл характеристики и цену новинки.

Компания Oppo работает над своим новым смартфоном Oppo A5m, информацией о характеристиках и стоимости которого заблаговременно поделился один из польских магазинов, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena/Xpertpick

Как указано на сайте ритейлера, смартфон Oppo A5m оснащается 6.67-дюймовой LCD-панелью с разрешением 720x1604 точек и частотой обновления 90 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой, соседствующей с 2-Мп вспомогательным датчиком, 5-Мп селфи-камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч.

Новинка снабжена пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP65, 3.5-мм аудиоразъёмом и сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Модель поставляется с предустановленной Android 15 с Oppo AI. Размеры устройства достигают 165.71x76.24x7.99 мм при весе 193 г.

Стоимость смартфона Oppo A5m в польской рознице составляет 899 злотых (210 евро).