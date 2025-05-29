Модель снабжена 6.67-дюймовой LCD-панелью.

Компания Huawei анонсировала свой новый бюджетный смартфон Nova Y73, являющийся ребрендингом модели Enjoy 80, представленной в прошлом месяце на китайском рынке, пишет издание GSMArena.

Смартфон Huawei Nova Y73 оснащается 6.67-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Хотя модель чипсета не указана, предполагается, что новинку снабдили 14-нм чипом Kirin 710A, дебютировавшим в 2018 году.

На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера (f/1.8), дополненная вспомогательным датчиком с неизвестными характеристиками, а на фронтальной стороне в круглом вырезе экрана размещается 8-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Источник фото: GSMArena

Автономную работу новинки поддерживает аккумуляторная батарея ёмкостью 6620 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт. Модель имеет программируемую клавишу Enjoy X, расположенную на левой боковой грани, аудиоразъём, ИК-модуль, NFC и защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64. Модель поставляется с оболочкой EMUI 12. На выбор покупателю предлагаются версии в чёрном и голубом цветовых оформлениях.

Информацией о стоимости и доступности смартфона Huawei Nova Y73 производитель в настоящее время не делится.