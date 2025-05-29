Новинка оснащается блоком питания мощностью 330 Вт.

После недавнего предварительного показа своего мини-ПК Magnus EN75060TC компания Zotac официально представляет новинку, раскрывая подробные характеристики устройства на своём сайте, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Zotac

Мини-ПК Magnus EN75060TC оснащается 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 255H с тактовой частотой до 5.1 ГГц, настольной видеокартой GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти, двумя слотами CSODIMM для установки оперативной памяти объёмом до 96 ГБ и двумя разъёмами, предназначенными для подключения твердотельных накопителей формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4, один из которых поддерживает SATA.

Новинка снабжена блоком питания мощностью 330 Вт, пятью разъёмами USB 3.2 (10 Гбит/с), двумя Thunderbolt 4 и DisplayPort 1.4a, одним HDMI, двумя 2.5-гигабитными портами Ethernet, поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Размеры устройства составляют 210x203x62.2 мм.

Отмечается, что данная модель может быть сконфигурирована в качестве barebone — в этом случае покупателю придётся докупать оперативную память и накопители отдельно.

Информацией о стоимости Magnus EN75060TC компания Zotac в настоящее время не делится, но с учётом его появления на официальном сайте запуск может состояться в ближайшее время.