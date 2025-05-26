Модели должны дебютировать в конце сентября или начале октября.

Компания Xiaomi работает не только над своей версией HyperOS 2.2 с целым рядом улучшений, в том числе пользовательского интерфейса, камеры и функций с использованием технологий искусственного интеллекта, но и совершенно новой HyperOS 3 на базе Android 16, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Majin Bu

Сообщается, что HyperOS 3 выйдет в третьем квартале текущего года, а первыми моделями, поставляемыми с новой версией оболочки, могут стать смартфоны серии Xiaomi 16, которые должны дебютировать в конце сентября или начале октября после запуска чипсета нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.

С учётом того, что Google намерена представить стабильную версию Android 16 в ближайшие недели, целый ряд производителей готовится к этому событию — в частности, совсем недавно Samsung сообщила пользователям о предстоящем запуске программы предварительного тестирования One UI 8, а Honor, Oppo и Vivo, как сообщается, работают над своими следующими итерациями оболочек, основанных на новейшей ОС.