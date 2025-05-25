Бета-версия One UI 8 может выйти в ближайшее время.

Компания Samsung готовится к скорому запуску программы предварительного тестирования One UI 8, несмотря на то, что процесс развёртывания стабильной версии One UI 7 ещё в самом разгаре.

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Как пишет издание GSMArena, несколько дней назад южнокорейская компания заявила, что One UI 8 на базе Android 16 дебютирует летом текущего года, а сейчас размещает баннер в приложении Samsung Members, приглашающий пользователей зарегистрироваться в программе предварительного тестирования One UI 8, как только она будет запущена.

Данное сообщение получили пользователи из Южной Кореи и ряда других стран, что может намекать на скорый выход бета-версии One UI 8 для ряда мобильных устройств Samsung.

Google планирует запустить ОС Android 16 в ближайшие несколько недель, и южнокорейский гигант, судя по всему, решил синхронизироваться с данным событием, учтя ошибки в процессе подготовки к развёртыванию One UI 7.