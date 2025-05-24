Ожидается, что апдейт принесёт целый ряд улучшений.

Компания Xiaomi готовится к глобальному развёртыванию обновления HyperOS 2.2 для целого ряда своих мобильных устройств, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что к настоящему времени производитель ещё не опубликовал список мобильных устройств, которые первыми получат HyperOS 2.2, но в исходном коде прошивки было обнаружено сразу несколько моделей, для которых, судя по всему, апдейт уже готов. В этот перечень входят следующие мобильные устройства:

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Poco F7 / Redmi Turbo 4 Pro

Poco M7 Pro 5G / Redmi Note 14

Poco X7 / Redmi Note 14 Pro

Redmi K70 / Poco F6 Pro

Redmi K70E / Poco X6 Pro

Отмечается, что данный список не является официальным, но может отражать перечень устройств, которые в числе первых получат апдейт HyperOS 2.2.

Хотя производитель не раскрывает информацию о ключевых изменениях в обновлении HyperOS 2.2, ожидается, что новая версия прошивки получит улучшенный пользовательский интерфейс, в том числе для приложения камеры, расширенные возможности с использованием технологий искусственного интеллекта, оптимизированные алгоритмы для аккумуляторной батареи, более тесную интеграцию с экосистемой Xiaomi, а также ряд других улучшений.