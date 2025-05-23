Стоимость смартфона стартует от 420 долларов.

Компания Xiaomi представила не только планшет Pad 7 Ultra, смартфон Xiaomi 15S Pro и новую версию умных часов Watch S4 с чипсетами собственной разработки, но и смартфон среднего класса Xiaomi Civi 5 Pro с SoC от Qualcomm и камерами Leica, пишет издание GSMArena.

Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro снабдили 6.55-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1236x2750 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит, ШИМ-затемнением 2560 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом 256/512 ГБ.

Тройная камера под брендом Leica на задней панели включает в себя 50-Мп основную камеру, оснащённую объективом с диафрагмой f/1.63 и оптической стабилизацией изображения, 12-Мп сверхширокоугольный модуль с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 120 градусов, а также 50-Мп телеобъектив с диафрагмой f/2.0 и эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм. На фронтальной стороне размещается 50-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.0 и автофокусом.

Источник фото: GSMArena

Для обеспечения автономной работы новинка оснащена аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Модель снабжена двумя динамиками, линейным двигателем оси X и поставляется с предустановленной HyperOS 2. Размеры устройства составляют 157.05x73.2x7.45 мм при весе 184 г. На выбор предлагаются следующие цветовые оформления — чёрный, белый, фиолетовый (Nebula Purple), розовый (Cherry Blossom Pink) и «кофейный» (Iced Americano).

Стоимость смартфона Xiaomi Civi 5 Pro в китайской рознице начинается от 2999 юаней (416 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, конфигурация 12 ГБ+512 ГБ предлагается за 3299 юаней (458 долларов США), а топовый вариант 16 ГБ+512 ГБ стоит 3599 юаней (499 долларов США).