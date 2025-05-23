Новинка имеет до 16 ГБ оперативной памяти.

Компания Xiaomi представила сразу несколько мобильных устройств, оснащённых чипсетом Xring O1 собственной разработки — в предыдущем материале сообщалось об анонсе смартфона Xiaomi 15S Pro, а сейчас настал черёд поговорить о планшете Xiaomi Pad 7 Ultra.

Как пишет издание GSMArena, планшет Xiaomi Pad 7 Ultra оснащается 3-нм чипсетом Xring O1, который чуть отличается от SoC в составе Xiaomi 15S Pro, имея ту же десятиядерную конфигурацию CPU, 16-ядерный GPU ARM Immortalis-G925 и 6-ядерный NPU, обеспечивающий до 44 TOPS в задачах ИИ, но чуть пониженные частоты для основных процессорных ядер — 3.7 ГГц против 3.9 ГГц.

Модель снабжается оперативной памятью LPDDR5T и хранилищем UFS 4.1. Доступны следующие конфигурации ОЗУ/хранилища — 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Новинка снабжена большим OLED-экраном, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass 5 с нанотекстурой, уменьшающей отражательную способность, в качестве опции, за которую придётся доплатить, с диагональю 14 дюймов, разрешением 3200x2136 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, DC- и PWM-затемнением, поддержкой 12-битной цветовой палитры, HDR10+ и Dolby Vision.

На тыльной стороне новинки располагается 50-Мп основная камера с датчиком Samsung ISOCELL JN1 размером 1/2.76 дюйма, а на фронтальной стороне в прямоугольном вырезе экрана размещается 32-Мп селфи-камера с сенсором Omnivision OV32D размером 1/3.6 дюйма.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 12 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Новинка оснащена 8 динамиками с Dolby Atmos, прочным корпусом, изготовленным из алюминиевого сплава, с дополнительными рёбрами жёсткости, разъёмом USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), боковым сканером отпечатков пальцев, ИК-модулем, поддерживает Wi-Fi 7 (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.4 и NFC. На верхней грани имеется магнитное крепление с зарядкой для стилуса. Толщина устройства составляет 5.1 мм при весе 609 г.

Источник фото: GSMArena

Дополнительно доступна клавиатура из магниевого сплава с сенсорной панелью, чувствительной к нажатиям, что позволяет использовать устройство в качестве ноутбука для решения офисных и иных задач, тем более что производитель поставляет планшет с предустановленным набором приложений. Новинка работает под управлением HyperOS 2.

Стоимость планшета Xiaomi Pad 7 Ultra стартует от 5700 юаней (790 долларов США) за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 12 ГБ+512 ГБ стоит 6000 юаней (830 долларов США), модификация 16 ГБ+1 ТБ оценена в 6800 юаней (940 долларов США), а за конфигурации с 12 ГБ+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ, оснащённые антибликовым нанотекстурным стеклом, о котором говорилось чуть раньше, придётся доплатить 600 юаней (80 долларов США).