Чипсет имеет десятиядерную конфигурацию CPU

Компания Xiaomi представила свой новый смартфон Xiaomi 15S Pro с фирменным чипсетом Xring O1, который способен успешно конкурировать с высокопроизводительными SoC от Qualcomm, Apple и MediaTek, пишет издание GSMArena.

Чипсет Xring O1, разработанный Xiaomi, производится по 3-нм технологическому процессу второго поколения TSMC N3E и имеет десятиядерную конфигурацию CPU с двумя основными ядрами Cortex-X925, достигающими частоты 3.9 ГГц, шестью производительными ядрами Cortex-A725 с тактовой частотой 1.9-3.4 ГГц и двумя эффективными ядрами Cortex-A520, работающими на частоте до 1.8 ГГц. Также SoC оснащается графическим процессором ARM Immortalis-G925 с 16 ядрами и 6-ядерным нейронным процессором с вычислительной мощностью 44 TOPS.

По данным производителя, чипсет Xring O1 набирает более 3 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, обходя SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а также 9000 очков в многоядерном тесте Geekbench, превосходя Apple A18 Pro.

Чип Xring O1 поддерживает оперативную память LPDDR5T, накопители UFS 4.1, подключение по USB 3.2 Gen2, стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 и имеет фирменный трёхъядерный ISP от Xiaomi.

Высокопроизводительный чипсет собственной разработки позволит Xiaomi меньше зависеть от таких компаний, как Qualcomm и MediaTek, развивая собственные наработки в данном направлении.

Источник фото: GSMArena

Помимо чипа Xring O1, остальные характеристики Xiaomi 15S Pro унаследовал от Xiaomi 15 Pro — новинка оснащена 6.73-дюймовой AMOLED-панелью LTPO с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной камерой, включая 50-Мп основную, 50-Мп сверхширокоугольную и 50-Мп перископический телеобъектив с пятикратным оптическим зумом, кремний-углеродной аккумуляторной батареей ёмкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и предустановленной HyperOS 2 на базе Android 15. Модель поставляется в чёрном и голубом цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Xiaomi 15S Pro в китайской рознице начинается от 5499 юаней (760 долларов США) за версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, достигая 5499 юаней (830 долларов США) за топовую конфигурацию с накопителем объёмом 1 ТБ. В настоящее время производитель не раскрывает информации относительно глобального запуска новой модели.