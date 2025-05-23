Чип собственной разработки обладает повышенной эффективностью

Компания Xiaomi несколько часов назад представила смартфон Xiaomi 15S Pro и планшет Xiaomi Pad 7 Ultra, оснащённые фирменным чипсетом Xring O1, но не ограничилась этим, также презентовав новую версию смарт-часов Xiaomi Watch S4 «15th Anniversary Edition», посвящённую 15-летию производителя и снабжённую фирменным чипом Xring T1, пишет издание GSMArena.

Наиболее примечательно, что чипсет Xring T1 собственной разработки оснащён фирменным модемом 4G LTE от Xiaomi, что является важной вехой в истории производителя, за которой может последовать и выпуск модема 5G.

По данным компании, фирменный модем в составе Xring T1 обладает на 35 % повышенной эффективностью по сравнению с 4G-модемом, которым оснащена оригинальная модель Xiaomi Watch S4, что позволяет добиться увеличения времени автономной работы до 9 дней (вместо 7 дней у стандартных смарт-часов S4) при подключении к мобильной сети и до 4 дней при интенсивной нагрузке.

При подключении к смартфону и использовании функции «Поднять, чтобы разбудить» устройство способно проработать без подзарядки в течение 15 дней, а при постоянно включённом дисплее — до 5 дней.

Источник фото: GSMArena

Новинка получила дисплей с диагональю 1.43 дюйма, разрешением 466x466 точек и пиковой глобальной яркостью 1500 нит, корпус, изготовленный из нержавеющей стали, который для версии eSIM также предлагается с кованой углеродной рамкой и линзой Dragon Glass.

Модель поддерживает анимированные обои, дистанционное открытие/закрытие багажников и разблокировку автомобилей Xiaomi, а также функцию удалённого управления камерой смартфона с возможностью прямой трансляции на экран смарт-часов.