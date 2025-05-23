Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Анонсирована новая версия Xiaomi Watch S4 с фирменным чипсетом Xring T1 и собственным 4G-модемом
Чип собственной разработки обладает повышенной эффективностью

Компания Xiaomi несколько часов назад представила смартфон Xiaomi 15S Pro и планшет Xiaomi Pad 7 Ultra, оснащённые фирменным чипсетом Xring O1, но не ограничилась этим, также презентовав новую версию смарт-часов Xiaomi Watch S4 «15th Anniversary Edition», посвящённую 15-летию производителя и снабжённую фирменным чипом Xring T1, пишет издание GSMArena.

Наиболее примечательно, что чипсет Xring T1 собственной разработки оснащён фирменным модемом 4G LTE от Xiaomi, что является важной вехой в истории производителя, за которой может последовать и выпуск модема 5G.

По данным компании, фирменный модем в составе Xring T1 обладает на 35 % повышенной эффективностью по сравнению с 4G-модемом, которым оснащена оригинальная модель Xiaomi Watch S4, что позволяет добиться увеличения времени автономной работы до 9 дней (вместо 7 дней у стандартных смарт-часов S4) при подключении к мобильной сети и до 4 дней при интенсивной нагрузке.

При подключении к смартфону и использовании функции «Поднять, чтобы разбудить» устройство способно проработать без подзарядки в течение 15 дней, а при постоянно включённом дисплее — до 5 дней.

Источник фото: GSMArena

Новинка получила дисплей с диагональю 1.43 дюйма, разрешением 466x466 точек и пиковой глобальной яркостью 1500 нит, корпус, изготовленный из нержавеющей стали, который для версии eSIM также предлагается с кованой углеродной рамкой и линзой Dragon Glass.

Модель поддерживает анимированные обои, дистанционное открытие/закрытие багажников и разблокировку автомобилей Xiaomi, а также функцию удалённого управления камерой смартфона с возможностью прямой трансляции на экран смарт-часов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#xiaomi watch s4
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России завершили строительство второго пути на одном из самых сложных участков БАМа
+
Астрономы в реальном времени наблюдали поглощение целой галактики чёрной дырой
5
Минобороны США планирует использовать гигантский транспортный самолёт WindRunner в военных целях
+
Redmi K80 Ultra получит процессор Dimensity 9400+ и аккумулятор 7400 мАч
+
В сети появилось множество жалоб на проблемы графического драйвера GeForce Game Ready 576.52
12
Легендарный судоремонтный завод Дона продаётся через «Авито»
+
В Huawei Nova 14 Ultra используется новый чипсет Kirin 8020
+
Новый двигатель «ТМЗ» уже проходит испытания в составе трактора К-7М «Кировец»
+
Учёные смогли превратить свинец в золото в Большом адронном коллайдере, но только на короткое время
1
Вышел первый честный обзор GeForce RTX 5060 — новинку сравнили с RTX 4060 в 7 играх
6
Samsung Galaxy S26 Ultra получит технологию виртуальной апертуры для улучшения портретной съемки
+
Google анонсировала функцию автоматической смены скомпрометированных паролей в браузере Chrome
+
Seasonic представила интеллектуальный кабель питания 12V-2×6 Ti, предотвращающий возгорание RTX 5090
3
AMD представила Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ GDDR6 за $299 и с 16 GB GDDR6 за $349
6
В США создали лазер в сто раз мощнее суммарного энергопотребления всей Земли
2
Xiaomi Pad 7 Ultra превосходит Galaxy Tab S10 Ultra по производительности в тесте Geekbench 6
+
Смартфоны Honor Magic 8 получат уменьшенные экраны и ёмкие аккумуляторы до 7000 мАч
+
Цифровой двойник леса выявил в Пермском крае более 40% неучтенной государством древесины
+
Xbox Game Pass остается единственным эксклюзивным сервисом Microsoft и не появится на PlayStation 5
+
«Уралвагонзавод» впервые показал за рубежом боевой модуль «Охотник»
+

Популярные статьи

Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
10
GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 9060 XT – какая видеокарта лучше, и почему NVIDIA всё равно победит
11
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
17
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
81
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
3
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
5
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
6
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Кто победит в торговой войне между США и КНР, и почему NVIDIA проиграет при любом раскладе
6

Сейчас обсуждают

Nepranov pereobuvanov
00:23
Я готовлю акт номер три Дмитрий Непранов Все таки правда говорили не надо тебя жалеть так как ты гнида главная тут ухахахаха
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:22
Уже сделал отсос админам , порван ? Стукачишка хахахахахааппха
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:22
Ты тут самый больной В 42 года искать левые картинки с 4090 в интернет рнете и прикреплять криво ухахахахахахах лошара
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:21
Флюгер и анонист 42 летний на железки. Пожилая игруля пхпхапх
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:20
Тебе бы рот не открывать тут вообще главное чмо сайта пхахаах
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:20
Покажи скрины где ты писал зеленые карты мыло и длсс дерьмо непран порван Или мне за тебя показать , флюгер ухахахаха?
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:19
Не было у тебя никогда 4090 рваный пахахаххаахах
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:19
Ты клоун и шут местный пхпаххахахах. На форуме то разбанили hallo, чмо ? Пхахахппххапх
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:18
В твоём разработанном очендрие непран порван ухахахахахах
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Nepranov pereobuvanov
00:18
Вся твоя жизнь подделка ибо ты чмо пхпхппх
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем