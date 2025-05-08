Новинка будет выпускаться в двух версиях, различающихся ёмкостью аккумулятора, толщиной корпуса и весом.

Бренд Motorola работает сразу над несколькими новыми моделями смартфонов — ранее в сети Интернет появились характеристики Moto G56, а сейчас были обнародованы подробности о спецификациях Moto G86, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что смартфон Motorola Moto G86 будет снабжён 6.67-дюймовой pOLED-панелью, защищённой стеклом Corning Gorilla Glass 7i, с разрешением 1.5K (2712x1220 точек), частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 446 PPI, пиковой яркостью 4500 нит и 10-битной цветовой палитрой, чипсетом MediaTek Dimensity 7300, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки разместится 50-Мп основная камера с сенсором Sony LYT-600 и диафрагмой f/1.88, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным объективом (f/2.2), а на фронтальной стороне в круглом вырезе экрана расположится 32-Мп камера (f/2.2) для селфи и видеозвонков.

Устройство будет выпускаться в двух версиях, отличающихся ёмкостью аккумуляторной батареи и габаритами, что, вероятно, связано с требованиями ряда стран — одна получит аккумулятор на 5200 мА·ч, имея размеры 161.21x74.74x7.87 мм и вес 185 г, тогда как другая будет обладать батареей на 6720 мА·ч, габаритами 161.21x74.74x8.65 мм и весом 198 г. Мощность зарядного устройства для обеих версий будет одинаковая и составит 33 Вт.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, новинка обзаведётся пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68/IP69, сертификатом MIL-STD-810H, стереодинамиками с Dolby Atmos, слотом для карт памяти microSD, сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, двумя микрофонами, поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC.

Модель будет поставляться с предустановленной Android 15. Производитель будет выпускать обновления ОС в течение двух лет и апдейты безопасности на протяжении четырёх лет. На выбор покупателю будут предлагаться следующие цветовые оформления — Pantone Chrysanthemum, Pantone Spellbound, Pantone Cosmic Sky и Pantone Golden Cypress.