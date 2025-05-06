Объём постоянной памяти составит 512 ГБ

Компания Honor в скором времени представит свои новые смартфоны Honor 400 и Honor 400 Pro — информация о стоимости и характеристиках стандартной модели появилась в сети Интернет несколько дней назад, а сейчас настал черёд Pro-версии, пишет издание GSMArena со ссылкой на материал YTECHB.

Honor 400 Pro. Источник фото: GSMArena/YTECHB

Сообщается, что смартфон Honor 400 Pro будет оснащён 6.7-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1080x2412 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит (HDR), чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Основная 200-Мп камера новинки с оптической стабилизацией изображения будет соседствовать с 12-Мп сверхширокоугольным модулем, 50-Мп телеобъективом и светодиодной вспышкой. На фронтальной панели расположится 50-Мп камера для селфи и видеозвонков, дополненная датчиком глубины.

Автономную работу устройства обеспечит кремний-углеродная аккумуляторная батарея ёмкостью 5300 мА·ч, поддерживающая быструю проводную 100-Вт зарядку. Новинку оснастят пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68/IP69, и предустановленной MagicOS 9.0 на базе Android 15, а также целым рядом функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Модель будет предлагаться в чёрном (Midnight Black) и сером (Lunar Gray) цветовых оформлениях. Размеры устройства достигнут 160.8x76.1x8.1 мм при весе 205 г.

Стоимость смартфона Honor 400 Pro в европейской рознице составит 799 евро.