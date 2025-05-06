Ранее утверждалось, что модель получит чип Dimensity 9400e

Компания OnePlus работает над своим новым смартфоном Ace 5 Ultra, который в скором времени должен присоединиться к моделям Ace 5 и Ace 5 Pro. Ранее сообщалось, что новинка будет оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 9400e, который, как ожидается, станет более медленным вариантом по сравнению со стандартным чипом Dimensity 9400, но свежая утечка говорит, что модель получит более мощный чипсет от MediaTek, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что в базе данных Geekbench смартфон OnePlus Ace 5 Ultra появился с чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, являющимся разогнанной версией Dimensity 9400 и достигающим максимальной тактовой частоты 3.73 ГГц. Также модель была оснащена 16 ГБ оперативной памяти и работала под управлением ОС Android 15.

В одноядерном тесте представленный экземпляр набрал 2779 баллов, а в многоядерном получил 8660 очков — результаты не слишком выдающиеся, что может объясняться предварительной версией смартфона.

Источник фото: Anvin/X

Запуск смартфона OnePlus Ace 5 Ultra на китайском рынке ожидается в конце мая текущего года, тогда как появление модели за пределами Китая не гарантируется.