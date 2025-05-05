В настоящее время компания работает над устранением других неполадок.

Компания Xiaomi продолжает работать над решением целого ряда проблем, выявленных в программном обеспечении — в свежем апдейте производитель устранил некоторые неполадки экрана Redmi Turbo 4 Pro, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что свежее обновление HyperOS 2.0.114.0 решает проблемы с экраном Redmi Turbo 4 Pro, выраженные в сбоях в некоторых случаях и невосприимчивости к касаниям. Обладателям данной модели, столкнувшимся с упоминаемыми неполадками, рекомендуется незамедлительно обновиться, чтобы оценить улучшения.

Также Xiaomi изучает другие проблемы, выявленные обладателями ряда моделей, в число которых входят неточности при отображении заряда аккумуляторной батареи и статистики энергопотребления, задержка в работе функции записи экрана и при использовании виджета погоды определённым образом, сбой автоматизации задач в Phone Manager и несколько багов, связанных с работой Экрана блокировки.