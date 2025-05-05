Также в ТОП-3 попал OnePlus Ace 3V

Обновлённый рейтинг смартфонов среднего класса от AnTuTu раскрыл лидеров общего зачёта за апрель текущего года, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Первое место занимает смартфон iQOO Z10 Turbo, оснащённый чипсетом MediaTek Dimensity 8400 и набравший 1 800 196 баллов, на второй позиции располагается Redmi Turbo 4 с SoC Dimensity 8400-Ultra, получивший 1 699 698 очков, а замыкает тройку лидеров с показателем 1 418 257 баллов OnePlus Ace 3V, снабжённый чипом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

Две модели от Oppo, Reno 13 Pro и Reno 13, с чипсетами Dimensity 8350 разместились на четвёртом и шестом местах соответственно, имея в своём активе 1 344 616 и 1 305 197 очков, а два смартфона под брендом Redmi, K70E с SoC Dimensity 8300-Ultra и Note 12 Turbo с чипом Snapdragon 7+ Gen 2, заняли пятую и седьмую позиции, набрав 1 324 884 и 1 138 556 баллов соответственно.

Замыкают десятку лидеров модели, оснащённые SoC Dimensity 8200 — на восьмом месте с результатом 966 653 балла расположился смартфон iQOO Z8, на девятой строчке очутился iQOO Neo 7 SE, набравший 957 401 балл, а десятая позиция занята Redmi Note 12T Pro, получившим 872 596 очков.

Источник фото: Gizmochina/AnTuTu

Отмечается, что модели с чипсетом Snapdragon 8s Gen 4 не попали в рейтинг смартфонов среднего класса, так как AnTuTu относит данный чип к топовым. Это же касается чипсетов Dimensity девятой серии, в том числе предстоящего Dimensity 9400e.

Также необходимо учитывать, что в топ могут попасть лишь те смартфоны, которые прошли как минимум тысячу тестов за месяц.