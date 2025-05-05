Запуск модели должен состояться в мае.

Бренд iQOO готовится представить свой новый топовый смартфон Neo 10 Pro+, который ранее уже появлялся в базах данных Geekbench и 3C, а сейчас дополнительными подробностями предстоящей новинки поделился информатор Experience More, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что смартфон iQOO Neo 10 Pro+ обзаведётся плоским дисплеем с разрешением 2K, высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 50-Мп основной камерой с датчиком размером 1/1.56 дюйма и оптической стабилизацией изображения, дополненной 50-Мп сверхширокоугольным модулем, аккумуляторной батареей ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 120-Вт зарядки, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, пластиковой средней рамкой и стеклянной задней панелью.

Чуть ранее устройство появилось в базе данных Geekbench с чипом Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и Android 15. В предыдущей утечке утверждалось, что диагональ OLED-дисплея новинки составит 6.82 дюйма.

Ожидается, что официальная презентация iQOO Neo 10 Pro+ состоится в мае текущего года.