Данный шаг позволит минимизировать риски, связанные с нарастающей напряжённостью между Китаем и США.

В настоящее время доля Google на рынке мобильных ОС с её Android весьма значительна, и это таит в себе целый ряд опасностей, что несколько лет назад было показано на примере китайской компании Huawei, попавшей под ограничительные меры со стороны США.

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Запрет на использование Google Mobile Services вынудил Huawei сконцентрировать свои усилия на разработке собственной ОС, а также заставил задуматься об аналогичных действиях другие китайские компании — как сообщает издание Neowin со ссылкой на материал сайта XiaomiTime, ряд производителей из Китая, в том числе Xiaomi, Oppo, OnePlus и Vivo работают над собственными аналогами ОС Android без участия Google.

На фоне нарастающей напряжённости между США и Китаем отказ от использования американского программного обеспечения выглядит вполне разумным шагом — это позволит минимизировать риски, связанные с возможными ограничениями со стороны американского правительства, и развивать собственное ПО в нужном направлении.

В настоящее время Huawei продолжает активно работать над собственной ОС HarmonyOS Next, которая должна ознаменовать уход от наследия Android. Как сообщается, аналогичным образом действует и Xiaomi, постепенно отказываясь от экосистемы Android в своей предстоящей HyperOS 3.

Конечно, в связи с привязанностью к ОС Android целого ряда пользователей китайским компаниям придётся приложить немало усилий, чтобы создать конкурентоспособный продукт, способный заинтересовать потенциальных клиентов.