Результат модели оказался не слишком высоким

Компания Honor готовится расширить свой ассортимент смартфонов двумя новыми моделями, Honor 400 и Honor 400 Pro. Совсем недавно новинки прошли сертификацию 3C, а сейчас Pro-версия была замечена в базе данных бенчмарка Geekbench, пишет издание Gizmochina.

Honor 300 Pro

В бенчмарке Geekbench смартфон Honor 400 Pro фигурирует с предустановленной ОС Android 15 и чипсетом, конфигурация которого указывает на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 со сниженными частотами (3.05 ГГц для основного ядра Cortex-X4, 2.96 ГГц для пяти ядер Cortex-A720 и 2.04 ГГц для двух ядер Cortex-A520), что было присуще и модели предшествующего поколения, Honor 300 Pro.

В одноядерном тесте представленный образец набрал 2089 баллов, а в многоядерном получил 6032 балла — это на 5 и 17 % меньше по сравнению с показателями смартфонов со стандартным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Источник фото: Gizmochina

В более ранних утечках говорилось, что Honor 400 Pro будет оснащаться 6.7-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, 200-Мп основной камерой, дополненной 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом. В базе данных 3C устройство указано с поддержкой 90-Вт зарядки.