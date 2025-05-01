Выход стабильной версии Android 16 ожидается в мае или июне текущего года.

Google готовится к предстоящему запуску стабильной версии Android 16, недавно выпустив последнюю бета-версию ОС, Beta 4, которая несколько разочаровала пользователей отсутствием заметных изменений дизайна, но, как выяснили журналисты издания Android Authority, компания всё же работает над более существенными улучшениями, хотя в настоящее время они скрыты. После определённых манипуляций специалистам удалось увидеть скрытые изменения внешнего вида Android 16, информацией о которых они поделились с читателями.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что изменения касаются объединённой Панели уведомлений и Быстрых настроек, благодаря чему были добавлены новые переключатели для Wi-Fi и Bluetooth, изменяемые размеры плиток, переработанный ползунок яркости и улучшенный редактор плиток и значков.

Старый (слева) и новый (справа) дизайн

Также был добавлен эффект размытия фона, улучшающий читабельность информации на экране, который уже используется в некоторых других оболочках, например, в HyperOS.

Значки строки состояния также получили изменённый дизайн — пиктограммы Wi-Fi и мобильных данных приобрели сегментированный вид, отображение часов и значки режима полёта и 5G стали заметно жирнее, а пиктограмма батареи получила зелёный фон при зарядке и красный, если аккумулятор разряжен.

Старый (слева) и новый (справа) дизайн

Экран блокировки получил переработанную компоновку, которая выглядит чище благодаря перемещению контекстной информации в другую область.

Пользовательский интерфейс меню громкости получил более тонкие ползунки взамен массивных, присутствующих в Android 15. Ползунок громкости, вызываемый по нажатию клавиши громкости, был изменён аналогичным образом.

В приложение «Настройки» вернулись цветные иконки, добавились новые переключатели, отвечающие духу нового дизайна, а также изменилось отображение пунктов меню.

Старый (слева) и новый (справа) дизайн

Кроме того, Google позволяет выбрать форму отображения иконок из пяти имеющихся вариантов, отличающихся геометрическими особенностями.

Источник фото: Mishaal Rahman/Android Authority

Отмечается, что представленные улучшения и изменения в настоящее время являются скрытыми, поэтому неизвестно, какие из них будут добавлены в предстоящую стабильную версию Android 16.