Для повышения скорости компания внесла изменения в код.

Компания Microsoft ускорила работу Проводника в Windows 11 24H2, выпустив обновление KB5055627 — хотя в описании апдейта софтверный гигант и не подтвердил повышения производительности, журналисты издания Windows Latest его заметили.

Источник фото: Windows Latest

Сообщается, что после установки апдейта KB5055627 скорость загрузки Проводника заметно увеличивается, а первый запуск после перезагрузки Windows 11 происходит всего за несколько секунд. В разговоре с журналистами издания Windows Latest представители Microsoft подтвердили, что внесли определённые изменения в код, позволившие ускорить работу Проводника.

Отмечается, что замедление функционирования Проводника было связано с тем, что Microsoft существенно его переработала, добавив облачную интеграцию, в результате чего вызов дополнительных компонентов и инициализация объектов увеличивали время загрузки, но благодаря свежим улучшениям проблему удалось решить.

Кроме того, Проводник получил ряд незначительных изменений, в частности, более тёмное зелёное цветовое оформление для индикатора копирования файлов.

Апдейт KB5055627 является необязательным, поэтому его необходимо устанавливать вручную. Отмечается, что данные изменения будут включены в майское обязательное обновление, которое выйдет 13 мая в рамках Patch Tuesday.