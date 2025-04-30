Дебют новинок ожидается в мае.

Компания Meizu готовится к запуску своей новой линейки смартфонов Meizu Note 16, раскрыв дизайн предстоящих новинок, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

На опубликованных изображениях смартфоны серии Meizu Note 16 представлены в двух цветовых оформлениях — красная версия имеет золотистую окантовку модуля камеры и среднюю рамку с аналогичным исполнением, тогда как соответствующие элементы белого варианта имеют серебристый оттенок.

На задней панели новинок расположен круглый модуль камеры с восьмиугольным обрамлением, а на боковой грани — красная кнопка питания.

В более ранних утечках говорилось, что Meizu Note 16 обзаведётся 6.78-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+, чипсетом Unisoc T765, двойной камерой на задней панели, включающей в себя 50-Мп и 2-Мп датчики, 8-Мп селфи-камерой на фронтальной стороне, аккумуляторной батареей ёмкостью 6600 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт и предустановленной Flyme AIOS 2 на базе Android 15.

Модель Meizu Note 16 Pro, как ожидается, получит более скромный аккумулятор на 6150 мА·ч, но с более мощной зарядкой на 80 Вт. Стартовая стоимость Meizu Note 16, согласно утечкам, может составить 1000 юаней (140 долларов США). Запуск новой линейки должен состояться в мае текущего года.